Riccio e l’Ort raccontano. Don Giovanni

Ultimo appuntamento con "Musica diffusa" la rassegna realizzata da Ort con Fondazione Caritas, che unisce musica e solidarietà. L’appuntamento finale è per domani (ore 21) al Mandela Forum con "Ti racconto Don Giovanni" di e con Alessandro Riccio. È uno spettacolo a cavallo tra musica classica e teatro, tra approccio serio e dissacrante, tra emozione e divertimento che vede insieme l’Ensemble di archi e fiati dell’Ort e Riccio, attore di una prova anche fisicamente molto impegnativa. Non è una messa in scena bensì una vera e propria affabulazione: Riccio si trasforma nei personaggi del melodramma mozartiano, vestendosi e truccandosi in scena, mutando voce, corpo, personalita, svelandone allusioni e sottintesi. I musicisti dell’Orchestra della Toscana eseguono alcune fra le più belle arie del "dramma giocoso" di Mozart, in un susseguirsi di momenti divertenti ed emozionanti. Un modo originale di rivivere, approfondire e diffondere un classico della musica di tutti i tempi, per un pubblico sempre più esigente e per avvicinare al mondo dell’opera, curiosi e appassionati. L’ingresso è libero su prenotazione tramite la piattaforma Eventbrite.