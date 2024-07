Riccardo Tarantoli presidente del Silb, sindacato locali da ballo della Confcommercio Toscana

Il fiorentino Riccardo Tarantoli (nella foto) è stato eletto presidente di Silb (Sindacato Italiano Locali da Ballo) Confcommercio Toscana, l’associazione di categoria di riferimento per i locali da ballo. Titolare di alcuni locali del divertimento notturno in Spagna e Italia, come lo storico "Red Garter" di Firenze e Barcellona, Tarantoli è noto nell’ambito del divertimento notturno. Da molti anni affianca alla sua attività l’impegno sindacale nelle fila di Confcommercio: è anche presidente interprovinciale di Silb Confcommercio Firenze-Arezzo e membro del consiglio direttivo nazionale Silb.