Riapre via Arrighetto da Settimello

Dopo settimane a dir poco difficili da oggi riaprirà al traffico via Arrighetto da Settimello, a senso unico in direzione Sesto, nel tratto tra l’ingresso del condominio di villa Gamba e l’intersezione con via delle Mimose. La riapertura, pur parziale, è potuta avvenire perché, dopo l’ordinanza del sindaco a seguito del sopralluogo dei vigili del fuoco che aveva indicato la chiusura delle strada per la pericolosità del muro privato, la proprietà ha ottemperato alle prescrizioni del Comune puntellando il tratto a rischio. E’ la prima fase di riapertura della strada che, a causa dell’ingombro dei puntelli, può essere riaperta in una sola corsia. La scelta del senso unico verso Sesto ha l’obiettivo di alleggerire la rotonda del parco del Neto, spesso congestionata su questa direttrice, mentre è stato scartato il senso unico alternato a causa dei limitati spazi di attesa tra il tratto chiuso e il semaforo a confine con Sesto.