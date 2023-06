Riapre l’Off Bar, per una stagione di musica e divertimento

L’estate si avvicina e Firenze si prepara ad accoglierla nel migliore dei modi. Oltre a eventi imperdibili come i festival che, tra giugno e settembre, ravviveranno la città, come il Florence Dance Festival o il Firenze Jazz Festival, un locale simbolo delle notti fiorentine si prepara ad aprire i battenti. È l’Off Bar- Lago dei Cigni, lo storico spiazzo estivo situato in Piazzale Oriana Fallaci, nei giardini della Fortezza.

Nato nel 2010, il locale offre magiche serate all’aperto, all’ombra della Fortezza da Basso.

Tra le attività che tanto hanno appassionato i fiorentini ci sono i dj-set e gli eventi live, il cinema all’aperto e gli spettacoli teatrali. Per non parlare del buon cibo.

L’Off Bar aprirà il 20 giugno, in tempo per il solstizio d’estate, e chiuderà, come consueto, il 12 settembre.

Per questo, sono stati richiesti provvedimenti alla mobilità, come la chiusura di Viale Filippo Strozzi. Di preciso,

verranno chiuse al traffico l’intero tratto di Piazzale Caduti dell’Egeo e il Piazzale Oriana Fallaci, dall’intersezione Viale Filippo Strozzi all’intersezione Piazzale Caduti dell’Egeo.

Che l’estate fiorentina abbia inizio!

Be. Mac.