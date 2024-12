Rete idrica, Caldine e lavori: "Cantieri in ritardo e disagi"

Ritardi e rubinetti asciutti per il cantiere Publiacqua di via Sant’Andrea a Sveglia, che da inizio mese taglia in due l’abitato di Caldine.

I lavori alle condotte idriche della zona non sono avanzati come previsto e l’azienda ha fatto sapere che per arrivare alla conclusione ci vorranno ancora una decina di giorni, compreso il tempo della posa del nuovo asfalto.

"I lavori sono iniziati il 2 dicembre e come da cartelli dovevano concludersi giovedì 12. Adesso si va invece a Natale. Perché non si fanno rispettare gli impegni presi? – lamenta il consigliere comunale Andrea Bandelli del gruppo centrodestra per Fiesole –. Si è lavorato a singhiozzo, senza considerare i disagi che questa situazione reca agli abitanti della zona".

Il cantiere interessa il primo tratto di via Sant’Andrea a Sveglia. "Parliamo della strada che collega l’abitato vecchio e la via Faentina, che a causa del cantiere adesso è raggiungibile solo passando da una strada a monte che – prosegue Bandelli – ha un incrocio in salita e sotto curva, quindi molto pericoloso. Il Comune doveva farsi sentire. Invece ha ignorato il problema". Oltre alle ruspe nelle giornata di oggi il paese dovrà fare i conti anche con la sospensione dell’erogazione dell’acqua.

Precisamente i rubinetti resteranno asciutti dalle ore 9 in via Faentina (tra via Vecchia Faentina e via Sant’Andrea a Sveglia), via Sant’Andrea a Sveglia (da via Faentina a via Bersaglio), via Risorgimento, via della Libertà. Inoltre, abbassamenti di pressione si potranno avvertire in tutta la frazione Caldine e nella frazione Pian di Mugnone.

La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Ma i disagi non finisco qui. Domani, mercoledì, a restare senza acqua per mezza giornata sarà l’area di Pian di San Bartolo. A causa dei lavori al locale serbatoio, Publiacqua comunica che dalle ore 10 sarà sospesa l’erogazione dell’acqua nelle seguenti vie: via delle Ginestre, via Bolognese (civici 38-68), via dei Mandorli, via degli Olivi, via dei Cipressini.

In caso di condizioni meteo avverse l’intervento potrà essere effettuato il primo giorno utile successivo.