Rete del gas, lavori in partenza

Per tutta questa settimana, cambia la viabilità a Incisa in zona Barberino per lavori alla rete di distribuzione del gas. Per chi è diretto verso nord, direzione A1, il traffico di via Roma è deviato attraverso via Rosselli e via Puccini per poi reimmettersi in via Nazionale. Nessun cambiamento invece per chi procede verso sud: è stato istituito il senso unico per il restringimento temporaneo all’altezza del cantiere. Nella zona interessata, è previsto il divieto di transito in direzione nord ai veicoli superiori a 16 metri che dovranno transitare dal percorso alternativo di via Pian di Rona, nel territorio di Reggello. Chiusa al traffico in entrata ed uscita anche via di Barberino all’incrocio con la stessa via Roma. La viabilità tornerà normale da lunedì prossimo.