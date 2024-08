Rete del gas. Cambia la viabilità nel centro storico

Vanno avanti, a Lastra a Signa, i lavori per la sostituzione, il rinnovo e il potenziamento della rete per il gas metano, effettuati per conto di Centria Srl. In particolare, per consentire l’esecuzione degli interventi di scavo per la posa della nuova tubazione in via Diaz, nel tratto compreso fra via Calcinaia e via Santa Lucia, e in via Vecchia Pisana, fra l’intersezione con via Santa Lucia (nei pressi degli ex Macelli) e la fine del centro abitato di Lastra a Signa, sono state istituite alcune modifiche alla circolazione stradale che prevedono chiusure e sensi unici alternati nei tratti interessati. In particolare, il tratto interessato di via Diaz è aperto a senso unico con direttrice consentita verso via Castracane (tratto segnato in verde nella piantina allegata); contemporaneamente è iniziato la seconda fase dell’intervento, con chiusura totale del tratto di via Vecchia Pisana compreso fra via Santa Lucia e l’intersezione con via di Rimaggio (tratto segnato in rosso nella piantina allegata).