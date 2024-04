Restaurata la facciata della Sinagoga di Firenze

Firenze, 20 aprile 2024 - Conclusi i lavori di restauro della facciata e della torre sinistra della Sinagoga di Firenze. La presentazione dei lavori, spiega una nota, nel corso di un incontro internazionale organizzato dalla Comunità ebraica fiorentina, che è stato anche l'occasione per illustrare il nuovo progetto di restauro e consolidamento della Sinagoga di Siena, dopo il terremoto dell'8 febbraio 2023". A partecipare, in presenza e in collegamento, gli enti e le fondazioni che hanno sostenuto i progetti: World monuments Fund, Banca europea per gli investimenti, Fondazione Cr Firenze, Opera Laboratori, David Berg Foundation, Leon Levy Foundation. "È la prima volta, nella storia della comunità ebraica di Firenze e anche dell'Opera del Tempio ebraico - sottolinea l'architetto Renzo Funaro, presidente di Opera del Tempio ebraico di Firenze - che riusciamo mettere insieme varie fondazioni, dalla Fondazione Cr, alle fondazioni negli Stati Uniti, dalla Banca europea per gli investimenti, in una serie di sostegno coordinato e di cofinanziato". Per Brett Lalonde, vicepresidente della Comunità ebraica di Firenze, "è stata determinante anche la visibilità che abbiamo ricevuto in seguito all'inclusione di Siena nella lista di Europa Nostra dei siti di patrimonio culturale più a rischio per il 2024. Il sostegno internazionale ricevuto è un riconoscimento importante per il patrimonio ebraico a Firenze e Siena".