Resistenza, serve presidio fisso: "Sfruttiamo gli agenti dedicati a fare multe con l’autovelox"

"Subito un presidio fisso in piazza Resistenza". Opposizioni mobilitate in consiglio comunale per chiedere una presenza costante della polizia municipale contro violenza e degrado nella piazza centrale di Scandicci. "Basta nascondere la polvere sotto al tappeto – dicono Leonardo Batistini (Lega) ed Enrico Meriggi (Misto di centrodestra) – la polizia municipale deve intervenire subito con un presidio fisso in piazza Resistenza". I due consiglieri hanno annunciato che coinvolgeranno gli altri colleghi dell’opposizione per una mozione unitaria che spinga l’amministrazione a potenziare i servizi di sicurezza nella piazza del Comune. "Ogni giorno – hanno detto Meriggi e Batistini – abbiamo sulla strada vigili che passano il tempo seduti in macchina. Fermi per ore nelle strade periferiche o della zona industriale a presidiare un autovelox. Un multificio del quale francamente non abbiamo bisogno, a maggior ragione in un momento come questo. Questo personale, ancorché temporaneamente, può essere dirottato al presidio della piazza. Oltretutto il vigile di quartiere era uno dei punti programmatici del sindaco. Non lo abbiamo mai visto, se non qualche settimana nel 2015. Poi più nulla. Ora è arrivato il momento di mantenere la promessa: coprire un’area nella quale le persone non si sentono sicure".

Il consiglio comunale sarà dunque chiamato a votare la mozione che i due consiglieri hanno annunciato per la prossima seduta. Intanto lungo il tracciato del tram tra Resistenza e Villa Costanza, cresce l’attenzione: l’invito è segnalare e chiamare le forze dell’ordine quando necessario.