Residenti segnalano due sospetti. La polizia li ferma: nello zaino un arsenale di strumenti da scasso

La segnalazione di persone sospette al 112Nue consigliata dalle forze dell’ordine, specie in prospettiva anti-furti in estate, ha dato frutti. La notte tra sabato e domenica la polizia ha infatti fermato in via del Cavallaccio, zona Isolotto, due uomini dell’Est Europa dotati di un arsenale di strumenti atti allo scasso. Gli attrezzi erano in uno zaino che i due, 23 e 30 anni di età, già noti alle forze di polizia proprio per furti in appartamento, hanno cercato di abbandonare a terra una volta individuati. È scattato il fermo per identificazione e una denuncia per il possesso dell’attrezzatura sequestrata.