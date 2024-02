Renzo Luchi, i confronti con la cittadinanza

Archiviati gli incontri di zona con gli abitanti della Valle del Mugnone, la Valle dell’Arno e Fiesole capoluogo, la lista civica Cittadini per Fiesole propone due nuove appuntamenti in vista delle amministrative di giugno, uno strettamente legato all’Ambiente e l’altro legato alla partecipazione e alla costruzione del programma. Ieri alle 16,30 presso la Sala Costantini Renzo Luchi, Presidente e candidato Sindaco di Cittadini per Fiesole, accompagnato dall’Assessore al Territorio Jacopo Zetti, dall’Agronomo Leonardo Galli e dall’Architetto paesaggistico Silvia Mantovani ha parlato di ambiente, ecologia, sostenibilità e stili di vita. "I numerosi fenomeni ambientali a cui ormai assistiamo da anni ci devono far riflettere e ripensare al nostro sistema produttivo e al nostro modo di consumare in maniera più critica e sostenibile. Come Cittadini per Fiesole siamo convinti che la questione ambientale sia una questione politica basata su un modello economico, sociale e culturale. – ha sottolineato Luchi – Serve fare una raccolta differenziata sempre più spinta in modo da recuperare materia e coniugare una maggiore sostenibilità ed efficienza energetica attraverso le fonti energetiche rinnovabili. Siamo convinti – chiude Luchi - che ognuno di noi debba fare la propria parte"

Sabato 24 febbraio dalle ore 10 alle 18 largo alla partecipazione e alla costruzione del programma con il primo Forum delle idee per la città che vive. Con l’apertura pubblica a tutta la cittadinanza saranno organizzati tavoli tematici legati e gruppi di lavoro su ambiente, benessere, cultura, turismo, servizi, edilizia scolastica.

D.G.