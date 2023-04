Regolamento Unesco rinnovato

Il consiglio comunale di Firenze ha approvato a maggioranza il regolamento ‘Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro storico Unesco’ valido fino all’aprile 2026 portato in aula dall’assessore al commercio Giovanni Bettarini. Il consigliere Andrea Asciuti (Italexit) dall’opposizione del gruppo misto si è astenuto: "Perché condivido il divieto di vendita di alcolici". La delibera rinnova il divieto di nuove aperture di bar, ristoranti e vendita di generi alimentari nell’area Unesco, oltre al divieto di trasferire in centro attività ora all’esterno. Tra le novità il divieto di aprire nuove attività di vendita al dettaglio e distributori automatici di prodotti a base di cannabis. Introdotto il divieto di svolgere attività di somministrazione, di cibo e alcol, direttamente su suolo pubblico o da sporti che si affacciano direttamente sulla strada e di vendere gadget con linguaggi lesivi delle differenze di genere, etnia, lingua, religione o opinioni politiche.