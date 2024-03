Reggello piange. Giovanni Nuti. Paese in lutto

Reggello in lutto per la morte di Giovanni Nuti (in foto), da tutti conosciuto come "Barba", una figura storica e fondamentale del paese. Dipendente comunale, bersagliere, instancabile e appassionato cittadino attivo "sempre presente e attivo in molteplici iniziative e eventi che hanno contribuito a plasmare il nostro tessuto sociale" lo ricorda il sindaco Piero Giunti. "Chi ha avuto il piacere di conoscerlo, ha trovato una persona sempre innamorata della vita, persino in questo ultimo periodo dove la malattia lo aveva colpito, ma non fermato". Grande sostenitore dello sport, membro delle associazioni sportive locali come i podisti della Resco Reggello, si occupava lui stesso di rasare il prato dello stadio di cui era il custode. Era attivo anche nell’antincendio boschivo e dei boschi e delle montagne del territorio era un grande appassionato. Lascia la moglie Giuliana e i figli Giuliano e Giovanna.