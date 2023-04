Reddito di cittadinanza negato, dà di matto e aggredisce i poliziotti: arrestato

Firenze, 18 aprile 2023 – Quando gli hanno detto che no, il reddito di cittadinanza non l’avrebbe percepito, ha dato di matto. E’ successo lunedì mattina a Firenze, negli uffici Inps di viale Belfiore.

Dopo un breve colloquio agli sportelli, l’uomo – un 34enne nigeriano – ha dato di matto tanto che è stato necessario chiamare la polizia e dopo vari tentativi di riportare la situazione alla calma gli agenti della volante sono riusciti a far uscire il 34enne fuori dai locali. Non appena uscito, però, all’inizio dei controlli, l’agitazione dell’uomo si è trasformata in una vera e propria aggressione con tanto di calci e pugni ai danni degli agenti che sono comunque riusciti a bloccarlo e arrestarlo. Durante le fasi dell’arresto due degli agenti hanno riportato alcune contusioni.