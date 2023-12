Recupero di Sant’Orsola. Comune, Città metropolitana e Artea firmano il patto per 50 anni

Il Consiglio comunale di Firenze ha approvato a maggioranza il progetto unitario convenzionato fra palazzo Vecchio, Città metropolitana e Artea per il recupero dell’ex convento Sant’Orsola, in pieno centro storico. Alla società francese vengono affidati in concessione per 50 anni gli spazi, con un impegno concreto a preservarne la piena fruizione a beneficio del quartiere di San Lorenzo e della città. Il complesso accoglierà molte attività: una scuola d’arte e di design, ristoranti e caffè, botteghe di artigiani e atelier d’artisti, una foresteria connessa alle attività didattiche, spazi di coworking, start-up culturali ma anche spazi per mostre e concerti. "Era uno dei punti fondamentali del programma di mandato, uno dei buchi neri e delle piaghe nella città, un immobile abbandonato da più di 30 anni con diversi tentativi andati a vuoto- spiega il sindaco Nardella- questa è la volta buona".