Recruitment day e seminari per la grande distribuzione

Sul sito di Arti (www.arti.toscana.it), a cadenza settimanale, è pubblicato l’elenco dei seminari, open day e recruitment day organizzati nelle sedi dei centro per l’impiego di tutta la Toscana. Tra i prossimi appuntamenti si segnala la giornata di selezione per addetti alle vendite nella grande distribuzione alimentare che si terrà venerdì 8 novembre, a partire dalle 10, nel cpi di Siena. I partecipanti potranno sostenere colloqui individuali in presenza e online. Per informazioni: 055-19985151o [email protected].

Mercoledì 6 novembre, dalle 9 alle 13, è invece in programma al centro per l’impiego di Fornaci di Barga (Lu) l’open day per il profilo professionale di muratore e manovale. Per informazioni è possibile rivolgersi al numero 055.19985103. Al cpi di Grosseto domani, 31 ottobre, è prevista una selezione online di educatori professionali e sanitari, infermieri, ausiliari servizi infanzia.