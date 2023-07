Record a "Reazione a Catena", I "Gessetti" di Bagno a Ripoli vincono 5 volte di fila!

Cinque vittorie su cinque puntate: i "Gessetti" segnano un record a "Reazione a Catena". Il trio di giovani di Bagno a Ripoli e dintorni sta facendo davvero una gran bella figura nella fascia preserale di Rai 1, nel quiz condotto da Marco Liorni. Lorenzo Topello di Grassina, Riccardo Colucci di San Polo in Chianti ed Edoardo Levantino di Strada in Chianti, tutti e tre nati a Bagno a Ripoli e la cui vita ruota attorno al territorio ripolese, hanno vinto il montepremi in tutte le 5 serate di partecipazione. La prima sera avevano ottenuto ‘solo’ 3000 euro, la seconda 4500, la terza hanno portato a casa ben 28.500 euro e domenica altri 6.125 euro. Ieri sera l’ennesima vittoria di puntata e anche della catena finale con la cifra più alta finora da loro raggiunta: 52 mila euro grazie a "attivo" che unisce le parole "Acceso" e "Vulcano". E oggi ci riprovano per la sesta volta. Manuela Plastina