Reati denunciati, Firenze seconda in Italia. FI: "È emergenza". Pd: "Spetta al Governo"

È allarmante il quadro sulla sicurezza che arriva dal primo rapporto Univ-Censis ’La sicurezza fuori casa’. Se nella classifica de Il Sole 24 Ore Firenze si piazzava al terzo posto in Italia per criminalità, ora nel nuovo rapporto si trova al secondo posto in Italia per incidenza dei reati sulla popolazione, ovvero per numero di reati in rapporto alla popolazione residente. La provincia che presenta il valore più alto è Milano, dove nel 2024 si sono consumati 69,7 reati ogni mille abitanti. Al secondo posto si trova Firenze con 65,3 reati denunciati e al terzo Roma, con 64,1 crimini sulla stessa quota di popolazione. Un valore che vale il primo posto a livello regionale, davanti a Prato (che è settima a livello nazionale con 51,3 denunce per mille residenti) e Livorno (terza in Toscana e nona in Italia con 48,8). Firenze, nella graduatoria delle città metropolitane, è quinta per valore assoluto di reati denunciati (64.571) alle spalle di Torino e prima di Bologna.

Sui dati si è accesa la polemica politica. "Da parte nostra c’è la massima attenzione al tema della sicurezza – dice l’assessore alla sicurezza di Firenze, Andrea Giorgio –, che è quotidianamente al centro del nostro lavoro" e "chi opera sul territorio ce la sta mettendo tutta, a partire dalle Forze dell’ordine che ringraziamo per l’impegno quotidiano ma le città e i territori hanno bisogno di un impegno concreto e parte del Governo: servono risorse, agenti in più e soprattutto serve ripristinare la certezza della pena. Sono quotidiani i casi di persone che commettono reati e vengono arrestate ma dopo poco sono di nuovo sulle stese panchine o nelle stesse strade a delinquere. È frustante per tutti, per i cittadini, per gli agenti, per chi denuncia. È intollerabile che ci sia questa impunità".

"I dati che emergono dal primo rapporto Univ-Censis sono drammatici, noi denunciamo l’emergenza sicurezza a Firenze da anni, inascoltati. Alla sinistra questi temi non interessano, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti, non è evidentemente un caso che le tre città sul podio abbiano sindaci di sinistra", attacca il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

"Ci complimentiamo con il Pd e la sindaca Sara Funaro: la medaglia d’argento a Firenze per i reati in rapporto alla popolazione residente, 65,3 ogni mille abitanti, è un grande risultato. Di questo passo possiamo sicuramente puntare a quella d’oro", ironizza il gruppo di Fratelli d’Italia in Comune.

"Ci vuole una bella faccia tosta da parte dei consiglieri comunali della destra di Firenze ad attaccare la sindaca Funaro e l’amministrazione comunale sui temi della sicurezza che peraltro, tutti lo sanno, competono al governo. La destra governa il Paese da quasi tre anni, avevano promesso miracoli sulla sicurezza e invece siamo in presenza di un clamoroso fallimento del governo Meloni", tuona il deputato dem Federico Gianassi.