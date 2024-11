Real Chianti, dal sogno alla realtà. Tutti in campo dai 6 ai 16 anni

Il sogno è diventato realtà. Allo stadio comunale Walter Franchi a Greve in Chianti è stata presentata la nuova società Real Chianti. Tutti in campo dai più piccoli del 2018 ai più grandi del 2008, vestiti color granata e con un gallo che spicca sulla divisa. Il nuovo sodalizio si rivolge solo all’attività giovanile e raggruppa i numerosi tesserati di Grevigiana, Chianti Nord e San Polo che hanno dato vita a questa fusione col motto ‘L’unione fa la forza’. Tanti ragazzi che hanno formato le squadre di tutte le categorie dei campionati provinciali Figc-Lnd e stanno già ben figurando, sotto la regia di un club che mette al primo posto professionalità, serietà e aspetto educativo, con particolare attenzione al sociale e a non lasciare indietro nessuno. Inoltre il lato agonistico è tutelato da progetti di crescita qualitativa ambiziosi. "Per questo risultato che dà forza a tutto il comprensorio - interviene l’assessore allo sport di Greve, Paolo Tepsich – dobbiamo ringraziare le tre società calcistiche, i genitori dei ragazzi e un’amministrazione comunale che ha creduto in questo progetto che era da diversi anni allo studio. Nasce così la nuova società sportiva Real Chianti, presieduta da Nello Pugi con vicepresidente Nicola Gemini, che vede Giacomo Iacopozzi e Jacopo Spataro occuparsi della parte tecnica, affiancati da Valentina Aiuto, Stefano Banchetti, Paolo Collini, Simone Chiari come consiglieri".

Il progetto ha creato un’unica scuola calcio nel territorio, concentrata sulla formazione giovanile e sulla promozione sociale. La fondazione ufficiale ha visto la partecipazione del sindaco Paolo Sottani e dell’assessore allo sport Paolo Tepsich, insieme ai presidenti delle società coinvolte: Carlo Viviani, Andrea Pucci e Tommaso Randelli. Subito numeri importanti per la scuola calcio che ha iniziato l’attività con oltre 200 ragazzi, gestita da una ventina di allenatori e supportata dal Comune con risorse per utenze, gestione dei campi e trasporti. Le identità delle società originali saranno mantenute nelle rispettive categorie dilettantistiche, mentre il sindaco Sottani ha lodato l’iniziativa come un esempio positivo di collaborazione comunitaria. Lo sponsor principale è la Coop di Greve in Chianti.

Francesco Querusti