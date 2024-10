Rassegna dell’olio, è tutto pronto. Degustazioni, show, visite e musica

I 25 produttori, i 6 frantoi e le numerose piccole piccole aziende olivicole a conduzione familiare del territorio sono protagonisti assolti della Rassegna dell’olio extravergine di Reggello. L’oro verde, sempre di maggiore qualità e apprezzato a livello internazionale, torna in vetrina nella 51esima edizione della kermesse quest’anno ospitata dal 1° al 3 novembre nel palazzetto dello sport (dunque a prova di meteo). "La rassegna – dice il sindaco Piero Giunti – celebra e valorizza un prodotto che è espressione autentica del legame profondo tra la nostra comunità e il territorio. Molte delle nostre realtà legate all’olio, sono portate avanti con passione e dedizione da giovani imprenditori che tramandano una tradizione di famiglia, contribuendo al futuro dell’olivicoltura locale e celebrando le nostre radici".

Ricco il programma della tre giorni tra degustazioni guidate, passeggiate panoramiche tra gli oliveti, cooking show e visite ai frantoi locali. In calendario anche laboratori di cucina e artistici per i più piccoli, oltre a una pedalata in e-bike tra gli oliveti, aperta a tutte le età. Ci sarà anche spazio per la musica con il Concerto Matinée delle Corali Chorgemeinshaft Stadtkirche Kolbermoor e San Jacopo Reggello e il concerto dell’Orchestra da Camera Fiorentina; in calendario anche incontri culturali, cene a tema e un mercato dedicato ai prodotti artigianali e del territorio.

Ma i veri protagonisti saranno i produttori: nei loro stand dalle 10 alle 21 incontreranno personalmente i potenziali clienti mostrando come passione, impegno e professionalità siano gli ingredienti base per un olio di altissimo livello sia qualitativo che di gusto. "La rassegna di Reggello – dice l’assessore all’agricoltura Priscilla Del Sala – è un’importante vetrina per la promozione e la valorizzazione del nostro territorio. Le nostre aziende olivicole, incluse quelle emergenti, affrontano le sfide poste dalla congiuntura economica internazionale, dalla crisi energetica e dai cambiamenti climatici: a loro dobbiamo l’onore di una vetrina prestigiosa che offre anche ai visitatori l’opportunità di immergersi nelle bellezze del nostro territorio".

La 51 esima edizione è stata aperta ieri dalla cena con gli olivicoltori ’Dall’olivo alla tavola’ a Villa Pitiana (Donnini). Domenica ci sarà la camminata tra gli olivi mentre il 31 ottobre Anapoo insieme ai produttori propone una degustazione al Mercato Centrale di Firenze. "L’olio in Toscana si caratterizza sempre più come una nuova proiezione del ciclo biologico naturale proponendo livelli di eccellenza – sottolinea il presidente della Regione Eugenio Giani –. La rassegna di Reggello è un punto di riferimento per tutto il territorio regionale per il suo olio e la qualità che esprime attraverso le eccellenze dei suoi produttori".