Rassegna dedicata a Guillermo Del Toro. Ecco il programma

Va avanti, a Signa, la rassegna di cinema dedicata a Guillermo Del Toro (nella foto). Per celebrare gli oltre 30 anni di carriera di questo straordinario autore, Short Movie Man Studios ha pensato di realizzare un calendario a lui interamente dedicato, con una serie di proiezioni che proseguiranno fino al prossimo 30 maggio. Il cineforum si terrà sempre il venerdì, dalle 21.15, nella Salablu di via degli Alberti 11. Ecco il programma dei film, tutti a ingresso libero: il 28 marzo "Mimic", il 4 aprile "La spina del diavolo", l’11 aprile "Blade II", il 18 "Hellboy", il 25 "Il labirinto del fauno", il 2 maggio "Hellboy: the golden army", il 9 "Pacific Rim", il 16 "Crimson Peak", il 23 "La forma dell’acqua", il 30 maggio "La fiera delle illusioni – Nightmare Alley". La rassegna è curata da Federico Gori.