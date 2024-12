Rapinano furgone con 300 borse. La Stradale arresta uno dei banditi. Il bottino vale un milione di euro

Trasportava 300 borse di lusso per un valore totale di quasi un milione di euro il 57enne arrestato dalla Polizia di Stato nel tratto casertano dell’A1, all’altezza dell’area di servizio di Teano. Un bottino ingente frutto di una violenta rapina del furgone avvenuta a Firenze, a bordo del quale il 57enne è stato bloccato. L’uomo ha anche provato la fuga, fermando il veicolo sull’autostrada e scavalcando la recinzione, ma è stato catturato dai poliziotti della Stradale di Caserta Nord nelle campagne, peraltro dopo una colluttazione. Dagli accertamenti svolti dalle forze dell’ordine è emerso che il 57enne, con due complici ancora ricercati, aveva bloccato il furgone a Firenze con la scusa di una falso incidente. A quel punto i tre avevano trascinato e rinchiuso il conducente nel bagagliaio, portandolo con loro per un lungo tratto, fino a lasciarlo per strada in una zona isolata. Qui l’uomo è stato fatto scendere ed ha chiesto aiuto.