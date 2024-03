Rapina ed estorsione a Firenze: arrestato un giovane alla stazione

Firenze, 15 marzo 2024 – Un giovane di 20 anni di origine marocchina è stato arrestato a Firenze con l’accusa di rapina, seguita da estorsione, ai danni di un cittadino straniero di 40 anni. Il fatto è accaduto alla stazione di Santa Maria Novella.

La polizia è intervenuta arrestando il malvivente mentre si stava allontanando di corsa. Poco prima gli agenti avevano soccorso il 40enne, che aveva così raccontato la sua disavventura. In base a quanto appreso, l’uomo sarebbe stato avvicinato da due sconosciuti uno dei quali gli avrebbe improvvisamente strappato una collana d'oro di ingente valore, che potava al collo. Il malcapitato avrebbe cercato di riprendersela, ma di tutta risposta sarebbe stato colpito con un pugno al volto dalla stessa persona.

La vittima non si sarebbe data tuttavia per vinta, inseguendo l'aggressore che con il suo gesto aveva ormai trasformato lo scippo in una rapina impropria. Raggiunto nuovamente, questa volta il rapinatore avrebbe chiesto 10 euro per restituire il maltolto, ma una volta ricevuta la somma richiesta, avrebbe ripreso la sua corsa arrestata definitivamente alla fermata della tramvia di via Valfonda dagli agenti di Santa Maria Novella.