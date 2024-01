Picchiato e rapinato dal branco, paura per un quattordicenne a Signa

Signa (Firenze), 22 gennaio 2024 – E’ stato accerchiato e rapinato da un gruppo di altri ragazzi, probabilmente suoi coetanei. Uno di loro è già stato rintracciato, mentre si cercano gli altri.

E’ accaduto a Signa, dove un gruppetto di giovani hanno malmenato un 14enne, italiano, derubandolo di un paio di occhiali e degli auricolari. Uno dei rapinatori, anche lui 14enne, italiano, è stato subito rintracciato dai carabinieri e deferito in stato di libertà alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Firenze mentre gli altri complici sono in corso di identificazione.

È accaduto la scorsa notte in piazza Armido Pollai a Signa. Ad allertare i militari è stata la giovane vittima. Le indagini proseguono e sono al vaglio i filmati della videosorveglianza comunale, fanno sapere gli investigatori. La vittima è stata trasportata presso il pronto soccorso dell'Azienda ospedaliera universitaria di Careggi per le cure del caso.