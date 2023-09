Rapina Presa per la gola e scippata

di Manuela Plastina

"Ho avuto paura, ma ora sono tanto arrabbiata". Barbara, 49 anni, ha affrontato con grande coraggio l’aggressione subita giovedì a Grassina: al bancomat delle Poste in via Tizzano un uomo l’ha afferrata per la gola e ha provato a rapinarla. "Dopo essere rientrata col bus – racconta –, tornando verso casa ho notato un uomo: mi ha colpito perché aveva cappotto e cappello di lana, con questo caldo". Verso le 12,30 è andata all’ufficio postale. "Ho spedito un pacco e chiesto di ricaricare la Postepay, ma mi hanno detto che dovevo farlo al bancomat fuori".

Lì l’aggressione: "Mi ha preso da dietro, col braccio sinistro mi ha stretto la gola, con la mano destra mi ha pigiato sulla carotide. "Donne-moi les bijoux", "Dammi i gioielli", ha detto in francese". Con una spallata lei riesce a divincolarsi, lui le sfila di mano il bancomat. Barbara urla, e riesce a riprendersi la carta, poi corre nell’ufficio postale. Il direttore chiama i carabinieri che raccolgono la testimonianza e grazie alle indicazioni del cappotto e cappello fuori stagione, individuano presto l’uomo, di origine nordafricana, in piazza Umberto I. Dopo una breve resistenza, lo fermato. Addosso aveva un altro bancomat intestato a un cittadino tedesco. Ora è a Sollicciano per aggressione, tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

"Sono arrabbiata perché nessuno mi ha aiutata. Ai bancomat non ci sono telecamere, né sorveglianza, neppure uno specchio per vedere se c’è qualcuno dietro. Nulla. A Grassina da qualche tempo non ci sentiamo più sicuri". Dopo l’aggressione Barbara è stata medicata a Ponte a Niccheri, la prognosi è di 7 giorni e ha un alro appuntamento con l’ortopedico per giovedì.