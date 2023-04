Campi Bisenzio: rapinatori di orologi di lusso ancora in azione. Aggredito trentottenne

Campi Bisenzio (Firenze), 5 aprile 2023 – Ancora una rapina di orologi di lusso a Firenze: un imprenditore trentottenne è stato circondato da tre persone incappucciate a Campi Bisenzio. Gli è quindi stato sottratto con la violenza un Audemar Piguet da diecimila euro. Portato via anche il borsello dell’uomo, 38 anni, all’interno del quale c’erano 700 euro.

E' il secondo caso di rapina di orologi di lusso in pochi giorni tra Firenze e provincia. Nei giorni scorsi era stato aggredito Andrea Panconesi, fondatore del brand LuisaViaRoma, al quale era stato portato via un orologio da centomila euro nella zona di via Bolognese. Le modalità sono state le medesime.

Il trentottenne rapinato a Campi Bisenzio è stato accerchiato dai tre con il volto travisato. L’uomo aveva appena parcheggiato l’auto davanti alla propria abitazione quando è stato raggiunto alle spalle.

Il 38enne, al di là di una grande paura, non ha riportato lesioni. I banditi, descritti “di carnagione olivastra”, con indosso abiti scuri e cappuccio, si sono poi dileguati a piedi per le vie cittadine, facendo perdere proprie tracce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Signa che seguiranno le indagini le indagini.