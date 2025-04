Rapina in centro, denunciati due giovani

Aggrediti e rapinati in pieno centro. È successo nella serata di martedì, intorno alle 22. Secondo quanto ricostruito, due uomini originari del Bangladesh sono stati aggrediti da una coppia di giovanissimi nella zona di San Lorenzo. Schiaffi e calci, poi le vittime sono state minacciate con una bottiglia di vetro rotta. Gli aggressori sono riusciti a strappargli alcune catene d’oro e altri oggetti di valore. Subito dopo hanno tentato la fuga, ma due passanti sono intervenuti per cercare di fermarli. È nata una colluttazione, i due sono riusciti comunque a scappare.

È scattato l’allarme. Sul posto una volante della polizia e i mezzi del 118. I quattro sono stati portati all’ospedale Santa Maria Nuova, le ferite riportate sono lievi. Gli uomini di via Zara si invece sono messi sulle tracce degli aggressori, che hanno intercettato in via Panicale pochi minuti dopo. Sono due giovani, di 17 e 21 anni, che sono stati denunciati a piede libero per rapina aggravata.

Nei giorni scorsi, uno studente pakistano di 20 anni è stato rapinato in via Ponte alle Mosse e un amico della vittima è stato colpito da un malvivente che gli aveva appena preso un paio di occhiali. Il giovane ferito è stato poi portato dal 118 al pronto soccorso di Careggi.

In via Calimala, in pieno centro storico, un turista di 22 anni è stato rapinato da una coppia di malviventi. La donna gli ha preso il cellulare dalle mani mentre l’uomo gli ha puntato il coltello e gli ha preso il portafogli.

