Rapina in un supermercato, ma i poliziotti capiscono tutto e fanno irruzione: due arresti

Firenze, 5 ottobre 2023 – E’ finita con due arresti la movimentata vicenda della rapina in un supermercato di Gavinana andata in scena martedì sera in via Kyoto.

A finire tra le mani della polizia sono stati un uomo e una donna di 40 e 32 anni, italiani, accusati di rapina aggravata in concorso.

La Squadra Mobile della questura aveva notato i due che, a bordo di motorini, si aggiravano nei pressi del supermercato. Intorno alle 20.30 l’uomo, con il casco in testa, è entrato nel negozio mentre la complice faceva da palo. Una volta dentro il locale, il 40enne ha puntato una pistola verso due cassieri intenti a fare i conti di fine giornata, impossessandosi così di oltre 2mila euro.

I poliziotti in borghese hanno fatto irruzione nel supermercato sorprendendo il malintenzionato ancora con l’arma tra le mani. Una volta qualificatisi, i poliziotti hanno bloccato e disarmato l’uomo, per poi mettersi sulle tracce della complice, rintracciata pochi minuti più tardi in via Gran Bretagna. L’arma, una pistola a salve priva di tappo rosso, è stata subito sequestrata, mentre il bottino trovato nelle tasche del giubbotto dell’uomo, è stato restituito all’esercizio commerciale.

I due scooter utilizzati dalla coppia erano stati rubati quindi è scattata anche una denuncia per ricettazione, mentre i mezzi sono stati restituiti ai legittimi proprietari.