Rapina nella notte: spinge a terra un uomo per rubargli il portafogli È successo in via Baccio da Montelupo. Il ragazzo, 19 anni, è poi scappato ma è stato raggiunto dai carabinieri. Un altro intervento dei militari in via Vittorio Veneto: sorpreso un uomo a rubare nelle auto dopo aver spaccato i finestrini