Picchiato e rapinato in via Alamanni, paura per un giovane a Firenze

Firenze, 17 dicembre 2023 – E’ stato picchiato e rapinato dei soldi che avrebbe dovuto dare per l’affitto, circa 1000 euro. Il fatto è accaduto in via Alamanni, a due passi dalla stazione di Santa Maria Novella, e la vittima è un cittadino marocchino di 26 anni che abita a Borgo San Lorenzo e che in quel momento stava camminando per strada.

È stato lui stesso a chiamare le forze dell'ordine dopo l'aggressione, verso le 21.45, un orario dove c'è ancora passaggio. In base al suo racconto lo hanno avvicinato in due, probabilmente tunisini, che gli hanno chiesto una sigaretta. Pretesto per avvicinarlo e stordirlo con un pugno al volto. Poi, caduto a terra, lo hanno colpito con calci fino a trafugargli il portafogli dove c'era il denaro contante. Le indagini della polizia sono in corso. All'esame le immagini delle telecamere