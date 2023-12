Rifredi, rapina con coltello due coetanei: denunciato minorenne

Firenze, 14 dicembre 2023 - Rapina due coetanei minacciandoli di avere un coltello. Per questo i carabinieri del Nucleo radiomobile di Firenze hanno denunciato un minorenne. Secondo quanto ricostruito, domenica pomeriggio due minorenni stavano passando nei pressi dell'Itis 'Leonardo Da Vinci', nel quartiere di Rifredi, quando sono stati avvicinati da un coetaneo di nazionalità tunisina che, minacciandoli di essere in possesso di un coltello, senza mostrarlo, si è fatto consegnare i telefoni cellulari.

Una volta fuggito, i giovani hanno raccontato tutto ai genitori che si sono rivolti ai carabinieri. Gli immediati accertamenti hanno permesso ai militari non solo di individuare il giovane rapinatore, bensì di rintracciarlo all'interno di una comunità per minori stranieri non accompagnati dove alloggia e di recuperare i telefoni che sono stati restituiti alle due vittime. Il minore è stato quindi denunciato in stato di libertà.