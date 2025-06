Fiera agricola, arriva il lieto fine. L’evento non si muove da Borgo

La Fiera Agricola Mugellana ha fatto il miracolo, a Borgo San Lorenzo. Per una volta, tra le forze politiche borghigiane ci si è trovati d’accordo, con due documenti votati all’unanimità. Il giorno dopo poi son fioccati i comunicati dei gruppi politici, e ognuno ha tirato l’acqua al proprio mulino, ma questo fa parte del gioco politico. La sostanza è che l’amministrazione comunale borghigiana ha ribadito, con le parole del sindaco Leonardo Romagnoli, che "la Fiera Agricola Mugellana è di Borgo San Lorenzo e resta a Borgo San Lorenzo".

Il sindaco ha spiegato che a suo giudizio anche nel Foro Boario ristrutturato non ci sono problemi di spazio per ospitare le attività della Fiera. E quanto all’idea di farla altrove è stato chiaro: "Se qualcuno intende promuovere altre iniziative, lo può certamente fare, ma la Fam resta a Borgo San Lorenzo". Quest’anno il prolungarsi dei lavori ha creato difficoltà, e si è dovuto ricalendarizzare gli eventi. Il sindaco ha parlato in consiglio della data 10-12 ottobre per l’edizione 2025, mentre a settembre al Foro Boario dovrebbe tenersi Vivilosport. Con l’intenzione di riportare il classico appuntamento zootecnico nella sua data consueta, quella di metà giugno. E la data della seconda settimana di ottobre è stata confermata da una riunione tecnica degli organizzatori, tenutasi venerdì sera. La discussione e la convergenza, in consiglio comunale, si è originata dalla presentazione di due mozioni. La prima presentata dalla consigliera Vittoria Boni del gruppo Borgo Visione (centrodestra) che – sulla base di una proposta formulata da Fratelli d’Italia - chiedeva l’impegno del Comune ad acquisire un nuovo terreno limitrofo al Foro Boario, di proprietà delle suore domenicane.

Su alcuni passaggi del testo il sindaco ha eccepito e alla fine la maggioranza ha presentato un documento alternativo, che Boni ha accettato e votato, ritirando il proprio. La seconda mozione invece è stata presentata dal Partito Democratico, per chiedere il mantenimento della Fiera a Borgo San Lorenzo negli spazi del Foro Boario, e che, dopo alcuni emendamenti degli altri gruppi, è stato anch’esso approvato da tutti.

Paolo Guidotti