Sant’Ambrogio nel nome di Picchi: "Bombardiamo il mondo di bontà"

"Sant’Ambrogio ha registrato il tutto esaurito. Gli eventi al Teatro del Sale sono andati sold out con grande entusiasmo anche per le attività in giro per il quartiere" racconta soddisfatto Giulio Picchi, fondatore di ’Sale – Sant’Ambrogio in Festival’, la manifestazione ideata per rendere omaggio al quartiere e alla figura di Fabio Picchi. Dopo tre edizioni in crescita, l’iniziativa si conferma come un appuntamento atteso non solo dagli abitanti della zona ma da tutta la città. "Da settembre partiremo subito con l’organizzazione della quarta edizione – aggiunge Picchi –. Il festival è cresciuto tanto, è ormai un evento cittadino, con un programma che coinvolge ogni angolo del quartiere".

’Bombardiamo il mondo di cose buone’ è il motto scelto per l’edizione 2025, che anche oggi animerà Sant’Ambrogio con spettacoli, cene, incontri, laboratori, musica e momenti di riflessione. Un festival diffuso, partecipato, che mette il cibo al centro come linguaggio universale, gesto d’amore e cura. Grande emozione per la serata ’Così lontani, così vicini’, in cui la comunità georgiana e quella senegalese si sono incontrate a tavola in una cena evento – accompagnata da uno spettacolo con l’artista Badara Seck, i Nanila (danze tradizionali georgiane) e la coreografa Rita Simsive – che ha unito storie, sapori e identità. Applausi e commozione anche per la serata interamente dedicata a Fabio Picchi, cuore e anima del quartiere, ricordato con parole, ricette e sorrisi. Tanta gente, poi, alla cena ’Cibrèo in Fattoria’ con i piatti legati alla terra, seguita dallo spettacolo ’Fantasy’ dell’associazione Sipario Onlus e dalle incursioni danzanti della scuola Arthur Murray.

Oggi il festival si chiude in bellezza con una giornata dedicata alla comunità e costruita insieme alla comunità. Alle 13, al Teatro del Sale, l’anteprima del festival El Galactico dei Baustelle si presenta con un pranzo iconico e popolare: trippa, lampredotto, pappa al pomodoro e dj set firmato Biga. Dalle 19, oltre 500 persone si ritroveranno in piazza dei Ciompi per la grande cena di beneficenza ’Sant’Ambrogio a tavola’. Ai fornelli, chef stellati e ristoranti d’eccellenza come Cibrèo, Enoteca Pinchiorri, Irene, Saporium, Arnolfo e Relais Le Jardin, insieme alle principali associazioni filantropiche fiorentine. Tra gli ospiti, anche il content creator WikiPedro. Dalle 22, via alla festa finale con ’Il ballo del Sale’, musica live con i Baluba Shake, dj set con Hugolini e Ghiaccioli & Branzini, pop corn, gelati e animazioni firmate Sammontana. Un ultimo, grande abbraccio collettivo. Il programma completo è online su www.teatrodelsale.com/events.

Rossella Conte