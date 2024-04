Sgambetti agli anziani per rapinarli. Ladro connannato a 8 anni e 4 mesi

Firenze, 17 aprile 2024 – La tecnica consisteva nell’avvicinare i soggetti, principalmente anziani, e farli cadere con uno sgambetto. Dopodiché li rapinava. Tra ottobre 2021 e gennaio 2022, avrebbe messo a segno 22 colpi tra furti e rapine ai danni di anziani, nel quartiere di Rifredi, a Firenze.

Il tribunale di Firenze ha condannato un algerino di 40 anni a 8 anni e 4 mesi di reclusione e a una multa di 2.950 euro. Assolto però per un episodio di furto per la mancanza di querela da parte della vittima, atto necessario per procedere in giudizio secondo la riforma Cartabia. Il pm Ornella Galeotti aveva chiesto la condanna a 12 anni di reclusione. I giudici hanno concesso l'attenuante della modesta entità del danno.

Secondo l’accusa, dopo aver fatto cadere gli anziani fuggiva con il bottino anche di poche decine di euro. Dopo le denunce i carabinieri hanno messo in fila i 22 episodi risalendo all'imputato. Tra i fatti, nel novembre 2021 avrebbe avvicinato in via Stenone un pensionato che stava gettando il sacchetto dei rifiuti in un cassonetto. Il malvivente dopo essersi offerto di aiutarlo gli avrebbe teso il piede tra le gambe e approfittando del passo incerto dell'anziano gli avrebbe sfilato il portafogli da una tasca dei pantaloni portandogli via 80 euro. A volte avrebbe chiesto una sigaretta per avvicinarsi alla vittima e derubarla.