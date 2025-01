Rapina alle Poste, paura a Sambuca. Ladri scappano a bordo di un’auto

Mattinata movimentata a Barberino Tavarnelle, dove i carabinieri sono intervenuti all’ufficio postale in località Sambuca per la segnalazione di una rapina. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, i malviventi si sono introdotti nella struttura con l’obiettivo preciso di farsi consegnare il denaro presente. L’operazione, condotta in modo rapido, ha avuto esito positivo per i rapinatori, ma l’ammontare preciso del colpo è ancora i corso di quantificazione.

Dopo essersi assicurati il bottino, gli autori della rapina si sono dileguati a bordo di un’autovettura, facendo perdere le proprie tracce. Gli inquirenti stanno valutando tutte le possibilità, comprese eventuali analogie con episodi criminosi avvenuti recentemente nella stessa zona o in località limitrofe.

I carabinieri della stazione di Barberino Tavarnelle, hanno immediatamente avviato i rilievi per raccogliere ogni possibile indizio utile a ricostruire la dinamica dei fatti. Si stanno vagliando le testimonianze delle persone presenti al momento della rapina.

Le modalità con cui è stata condotta l’azione criminale fanno pensare a un’operazione pianificata nei dettagli. Tuttavia, al momento, gli investigatori non escludono alcuna pista.

Un elemento cruciale per le indagini sarà costituito dall’analisi delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Le immagini, che saranno acquisite dalle forze dell’ordine, potrebbero rivelarsi determinanti per identificare gli autori del colpo e il veicolo utilizzato per la fuga.

Anche le telecamere di sicurezza posizionate lungo le principali vie di accesso e di uscita dalla località Sambuca potrebbero essere attentamente esaminate per ricostruire il percorso seguito dai rapinatori.

I carabinieri, intanto, stanno intensificando i controlli sul territorio e monitorano eventuali segnalazioni sospette. Le indagini, già in corso, continueranno nei prossimi giorni con il massimo impegno al fine di assicurare i responsabili alla giustizia.