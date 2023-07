Raduno di partigiani al Giovi

Oggi e domani raduno dei partigiani e dei giovani a Monte Giovi, per la 74ª edizione all’insegna della socialità e della condivisione di un luogo simbolo per la storia partigiana e lotta di Liberazione nella regione. La manifestazione - promossa da Anpi Firenze, con i coordinamenti di Valdisieve e Mugello e dall’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea - è organizzata in collaborazione dai Comuni di Pontassieve, Firenze, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Pelago, Rufina, Vicchio, Regione Toscana e Città Metropolitana, col contributo di Aer. La manifestazione avrà come primo evento, oggi alle 9, la commemorazione delle vittime dell’eccidio nazifascista di Capraia dell’8 luglio 1944. La sera poi dalle 20 al Circolo culturale contadino di Colognole cena sociale e monologhi della montagna. Domani alle 10,30 alla Faggeta di Monte Giovi cerimonia istituzionale coi Gonfaloni.