L’alluvione ferma il Passatore ma non la solidarietà: al via la raccolta fondi per Faenza

Firenze, 19 maggio 2023 - L’alluvione ferma il Passatore ma non la solidarietà. È partita infatti una raccolta fondi a favore degli alluvionati di Faenza. Come rende noto la Polisportiva Ellera Asd in un comunicato: “Nei giorni scorsi Faenza è stata duramente colpita da una disastrosa alluvione, causata dalla tracimazione del fiume Lamone, che scorre lungo gran parte del percorso del Passatore”. Vista la situazione disastrosa, risulta impossibile correre il Passatore. “Una parte della città è in ginocchio – si legge nel comunicato - e sono andate perse anche strutture sportive, su tutte la palestra di lotta Lucchesi fiore all’occhiello dello sport faentino che ha formato campioni di lotta e che negli anni ci ha ospitato per docce e spogliatoi. Non possiamo far finta di niente. Noi che nell’anno del Covid abbiamo ideato l’edizione della bandiera, ci sentiamo in dovere di dare un piccolo contributo sportivo ed economico a chi è stato duramente colpito da questo evento. Lanciamo una raccolta fondi attraverso la nostra società. Chi volesse aderire con qualsiasi cifra, anche simbolica, può effettuare un bonifico sul nostro conto IT40T0873638012000000202625 intestato a Polisportiva Ellera Asd, specificando “un aiuto a Faenza”. Alla raccolta fondi ha aderito anche l’Ets ‘Regalami un sorriso’ stanziando 1000 euro, e non poteva essere altrimenti in quanto è proprio dalla generosità dei podisti che il sodalizio pratese ricava i denari. Maurizio Costanzo