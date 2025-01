Raccolta farmaci per le missioni. Il modo migliore per ricordare la Venerabile Maria Cristina Ogier

La Venerabile fiorentina Maria Cristina Ogier è stata ricordata oggi nel 51° anniversario della morte con una celebrazione eucaristica presieduta dal vicario generale monsignor Giancarlo Corti, nella basilica di San Miniato al Monte. Nata nel 1955, quando aveva quattro anni, le venne diagnosticato un tumore al cervello che non le impedì di spendersi per gli altri malati. L’istituto Ogier ha deciso di rendersi disponibile per visitare le parrocchie, i movimenti, le associazioni che ne faranno richiesta per portare la testimonianza della giovane; in cantiere ci sono anche progetti per scuole pubbliche.

È partita inoltre, in collaborazione con la farmacia La Certosa, una raccolta di farmaci e materiale sanitario che verrà destinata al Centre de santé Maria Cristina Ogier del villaggio di Nkongolo Monjii, nella Repubblica Democratica del Congo. "Conoscere e ricordare questa giovane per la Chiesa fiorentina - ha osservato padre Bernardo Gianni, abate di San Miniato al Monte - vuol dire fare tesoro di una delle espressioni della santità che caratterizza quella che La Pira chiamava ‘la ragione della bellezza artistica della nostra città’: non si tratta tanto di una questione estetica, ma soprattutto di una storia di santità, che lo Spirito Santo continua a scrivere nel nostro tempo anche grazie a figure come Maria Cristina". "Vivo sognando il Paradiso" scriveva nel suo diario ed è così che il popolo di Dio è chiamato a vivere l’Anno Santo da poco iniziato: irrobustendo la speranza.