Raccolta differenziata anche per i turisti. Oltre 16mila kit alle strutture ricettive

Una guida per spiegare ai turisti come smaltire correttamente i rifiuti ed evitare che chi occupa i bnb li abbandoni dove capita. Il Comune e Alia hanno messo in campo una nuova iniziativa dedicata alla corretta gestione della spazzatura, ovvero la distribuzione di oltre 16.000 kit informativi multilingue alle strutture ricettive attive a Firenze. In particolare i kit contengono materiali semplici, chiari e visivi, tradotti in cinque lingue (italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo) e spiegano come separare correttamente i rifiuti nei diversi contenitori; dove conferire i rifiuti in base alla zona della città; le buone pratiche da adottare per ridurre l’impatto ambientale durante il soggiorno.

La distribuzione si affianca e rafforza la prima consegna rivolta a uffici turistici, point delle stazioni e dell’aeroporto di Peretola, attraverso la rete taxi presente in città e coinvolgendo alcune attività commerciali quasi esclusivamente del Quartiere 1, come edicole, tabaccherie, negozi di vendita al dettaglio ed alcuni ristoranti.

Alia ha sviluppato anche strumenti necessari per conferire correttamente i rifiuti nei cassonetti digitali anche per turisti e city user. Grazie alla funzione “Aprilo!” dell’app Aliapp, chi soggiorna temporaneamente in città può sbloccare i cassonetti direttamente dal proprio smartphone, utilizzando il bluetooth. L’accesso è attivo per un massimo di 7 giorni dalla registrazione, ma per permanenze più lunghe è possibile richiedere una chiavetta fisica o un codice digitale alla struttura ospitante. Inoltre, sui cassonetti digitali presenti in città saranno attaccati adesivi con QR code che consentono l’accesso a sezioni multilingue del portale dedicato al progetto e di quello aziendale.

"Troppo spesso arrivano segnalazioni di rifiuti abbandonati in condomini con affitti brevi e Alia è costretta ad intervenire – sottolinea la sindaca Funaro – È una questione di decoro della città ma anche di attenzione al rispetto delle regole che deve essere da parte di tutti, chi abita la città, chi la visita da turista. In più stiamo lavorando all’incrocio dei dati tra le registrazioni con i Cin e quelle relative alla Tari per contrastare l’evasione". Anche gli assessori Paola Galgani e Jacopo Vicini sottolineano la necessità di coinvolgere tutti "per migliorare ancora la quantità e qualità della raccolta differenziata", mentre per il presidente di Alia, Lorenzo Perra, "l’iniziativa rafforza l’impegno per una gestione sempre più efficace e inclusiva del servizio di igiene urbana".