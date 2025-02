Raccolta di rifiuti in collina: "Il servizio attuale non basta"

Chi svuota i cassonetti in via Scandicci Alto? Al momento ci sarebbero diversi problemi, tanto che diversi cittadini che vivono nella zona hanno deciso di scrivere al nostro giornale per chiedere aiuto. "Siamo i condomìni di via di Scandicci Alto 1d/e/f e diversi cittadini che vivono nella stessa via, dal numero 40 al numero 66. Qualche anno fa ci è toccata la raccolta porta a porta. Nel frattempo il ritiro dell’organico si è ridotto da tre a due volte alla settimana, del multimateriale e della carta da due a una volta e il vetro non viene più ritirato. L’indifferenziato, che viene raccolto in quattro cassonetti stradali carrellati posti davanti al cancello del condominio e che sono perennemente rotti, era previsto il lunedì e il giovedì. Da due mesi il giovedì non viene più fatto e dobbiamo ogni venerdì fare la segnalazione, che in realtà non serve a niente perché fino al lunedì non c’è ritiro e passiamo il fine settimana con i cassonetti strapieni". In tutto si tratta di quindici appartamenti più otto case bifamiliari, due trifamiliari e una piccola fabbrica (torneria). Questi cittadini hanno scritto una lettera al comune e ad Alia per chiedere più attenzione. "Facciamo notare anche – hanno osservato – che alle abitazioni di cui sopra si aggiungono i rifiuti delle persone che passano sulla strada e approfittano di cassonetti che si aprono senza la chiavetta. In sintesi, chiediamo il ripristino del servizio due volte la settimana perché una sola non è sufficiente per tutti gli utenti di questa zona".