Raccolta di abiti e medicinali per i migranti in arrivo dai Balcani Iniziativa degli scout all’Immacolata

Un’iniziativa di sostegno ai migranti in arrivo dalla rotta balcanica. Ad organizzarla sono il Clan Vega e il Noviziato del gruppo Agesci Firenze 13 della parrocchia dell’Immacolata. In tutto il mese di marzo i cittadini potranno aderire raccogliendo abiti e farmaci che – dal 6 all’8 aprile – saranno distribuiti ai migranti nel campo di servizio a Trieste. Si raccolgono pantaloni della tuta, felpe in pile e piumini: tutto in taglia small e medium da uomo. Per la consegna basta accordarsi con i ragazzi del gruppo scout. Per info: [email protected] Servono anche i medicinali (Fenistil 0,1% gel, Voltaren Emulgel 1% gel, Augmentin in compresse, Tachifludec, Connettivina). Ogni piccolo aiuto è prezioso. Si può contribuire anche con una donazione tramite bonifico all’iban IT81S0306909606100000177495, intestato a Gruppo Agesci Firenze 13.