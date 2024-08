Quinto capitolo di Firenze Segna ’Cantami o Diva’, grande concerto La quinta edizione di 'Firenze Segna' si terrà al Teatro Romano di Fiesole, con il tema 'Cantami o diva' dedicato alle voci femminili della musica indipendente. Ospiti speciali e artisti come Mara Redeghieri e Niconote si esibiranno in un tributo unico. Per ulteriori informazioni: www.eventimusicpool.it.