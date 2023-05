Qui "Voltiamo Pagina" Il progetto di Matteo Zoppini "Vigileremo sugli impegni presi"

La lista "Voltiamo Pagina" ha riunito tutte le forze di opposizione di sinistra, centro e destra degli ultimi 5 anni sotto il nome di Matteo Zoppini, ottenendo 1.439 voti pari al 25,37% e due seggi in consiglio.

Zoppini, si aspettava questo risultato?

"Francamente no. Pensavamo che la voglia di cambiare ad Impruneta fosse molta di più" .

Il vostro progetto è stato ambizioso.

"È stato sincero, nato da 5 anni di lavoro in consiglio comunale sui banchi dell’opposizione verso il cambiamento contro un sistema che governa questo paese dal dopoguerra. Eravamo l’unica vera possibilità di cambiare radicalmente e di permettere ai giovani di costruirsi un futuro nel paese in cui sono nati. Hanno prevalso logiche di interessi e di continuità che sono ben radicate nel tessuto imprunetino".

Quanto ha influito l’astensionismo?

"Tantissimo: in rapporto al totale dei residenti di Impruneta, chi governa ha un consenso sotto al 20%. Oggi le opposizioni rappresentano la vera maggioranza con il 61,5% dei votanti complessivi".

Il progetto va avanti?

"Sì, in consiglio comunale con la lista, ma col supporto di tanti giovani e persone che si sono avvicinati in questi ultimi mesi".

Lei, iscritto FDI, diventa consigliere con Gabriele Franchi, che viene da un’esperienza di sinistra. Andrete d’accordo?

"In questi 5 anni in gruppi diversi non abbiamo mai litigato, a differenza di chi, dalla parte opposta, si è scontrato su chi dovesse fare il sindaco. Ci siamo spesso confrontati su temi concreti e rilevanti in costruttiva e proficua. Continueremo a farlo".

Che opposizione farete?

"Determinata e coerente con gli ultimi 5 anni di battaglie. Vigileremo su quanto promesso in questa campagna elettorale, che tra l’altro è stato attinto dal lavoro da noi fatto nell’ultima consiliatura: siamo stati noi a portare alla luce la questione della scuola di via Roma, dei Sassi Neri, del Birillo di Tavarnuzze… Lavoreremo per cercare di riavvicinare di nuovo alla politica le tante persone deluse, con un dialogo fattivo che possa renderli partecipi della vita del paese".

Manuela Plastina