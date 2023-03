"Qui non c’è posto per nessuno" In scena un racconto di Anna Banti

Domani alle 17 nella sede della Filarmonica Giuseppe Verdi di Reggello va in scena "Qui non c’è posto per nessuno", spettacolo teatrale del Gruppo della Pieve con Sofia Bigazzi, Maria Italia Lanzarini, Riccardo Sati e Valentina Spagnoli.

"Rappresentiamo un racconto della scrittrice Anna Banti - spiega Lanzarini –. ‘Lavinia fuggita’ è una musicista che non può esprimere la propria arte in quanto donna, non ha il diritto di mostrare il suo talento. Cerchiamo di trasmettere il valore e l’importanza di poter esprimere liberamente la propria arte, la propria opinione, il proprio pensiero". "Questo spettacolo porta in scena il diritto di espressione e parla di donne – commenta l’assessore alla cultura Adele Bartolini –. Mettere insieme queste due tematiche è fondamentale per puntare i riflettori sulla condizione femminile e sulla parità dei generi". Ingresso libero. Ma.Pl.