Qui "Impruneta Futura" La promessa di Matteo Aramini "Farò opposizione senza sconti"

Con 2049 voti, pari al 36,13% del totale, ossia 134 voti e 2 punti percentuali in meno di chi ha vinto, la lista "Impruneta Futura" e il suo candidato Matteo Aramini hanno fatto tremare chi ha vinto.

Aramini, si aspettava questo risultato?

"Quando si partecipa a una corsa, si fa col massimo della passione e del desiderio di vincere. La delusione c’è, ma lascia campo alla coscienza di aver fatto tutti insieme un piccolo capolavoro. La nostra lista civica è partita dalle stesse persone e ha avvicinato 2049 cittadini a quella che poteva essere la vera svolta per Impruneta".

Il progetto andrà avanti?

"Sì: in sala consiliare con me e i due consiglieri Sabrina Merenda e David Biagiotti. Ma lo farà soprattutto esternamente, continuando a portare idee e a coinvolgere i cittadini".

Lei passa dai tavoli dell’amministrazione, dove è stato vicesindaco e assessore con deleghe importanti, all’opposizione.

"Sarà un impegno complesso, ma proprio in virtù dell’esperienza e della conoscenza della macchina amministrativa, lavoreremo con i piedi poggiati bene a terra, presentando proposte concrete con percorsi da fare realistici".

C’è margine di collaborazione con la giunta Lazzerini?

"Faremo opposizione senza sconti, ma onesta. Voteremo sulla base dei contenuti, senza pregiudizi, ancorati alla nostra coscienza. Conto avvenga anche dall’altra parte. Lazzerini sostiene che sarà il "sindaco di tutti": dovrà dimostrarlo negli atti di governo, quando le opposizioni presenteranno proposte concrete e fattive. Saremo duri sulle cose che non funzioneranno e, ahimè, temo saranno parecchie"

Cosa dice agli elettori?

"Ringrazio coloro che sono andati a votare, a chiunque abbiano dato la preferenza: hanno espresso il loro parere. Ai 2049 nostri elettori siamo grati perché hanno creduto in qualcosa di diverso che non è andato in porto per una manciata di voti. A chi non ci ha votato, spero non si debba pentire della scelta. Chi non è andato proprio alle urne, faccia una riflessione, soprattutto quando avrà da criticare".

Manuela Plastina