Firenze, nasce il filo diretto tra la questura e i comitati fiorentini

Firenze, 2 settembre 2023 - La Questura di Firenze potenzia il suo Ufficio Relazioni con il pubblico dove verrà aperto un canale diretto per la presentazione di esposti e segnalazioni di persona o tramite mail a [email protected]. La misura è stata concordata con il coordinamento dei comitati fiorentini (associazione Borgognissanti, comitato Parterre, via Maso Finiguerra, I Sopravvissuti del San Lorenzo, Insieme per San Lorenzo, Leopolda Viva, Sicurezza Oltrarno, Cittadini attivi San Jacopino, Fiorenza, Palomar via Palazzuolo ed Ex Teatro Comunale) che hanno consegnato al ministero dell'Interno più controlli.

Il servizio non sostituisce in alcun modo ed esula dal 112NUE, ovvero dal pronto intervento. “I nostri cittadini, attraverso anche gli importantissimi e sempre più emergenti comitati, assumono un ruolo fondamentale per il contrasto al degrado urbano e all’illegalità”: è quanto sottolineato dal questore Maurizio Auriemma che ha sempre ritenuto fondamentale interagire con coloro che si trovano di persona ad affrontare allarmanti fenomeni di degrado urbano e di illegalità.

“A noi istituzioni e solo a noi spetta il compito di mettere un punto a questi fenomeni, affrontandoli in campo aperto e in prima linea - ha ribadito il questore -, ma chiunque può partecipare al miglioramento della propria città, del proprio quartiere, della propria strada, in poche parole della propria qualità della vita”. Da anni infatti, come in moltissime altre realtà del paese, anche quando nella nostra provincia si affrontano in maniera concreta i rapporti tra forze di polizia fiorentine e i cittadini del capoluogo toscano si sente spesso parlare della cosiddetta “sicurezza partecipata”. Nel corso dell’ultimo decennio si è assistito ad un vero e proprio incremento della co-partecipazione di persone comuni alle attività di polizia: “Anche una semplice chiamata al 112Nue o una tempestiva segnalazione ad una pattuglia in strada può essere determinante per prevenire o contrastare un crimine" precisa Auriemma.

Proprio nell’ottica di migliorare questa comunicazione, da lunedì il questore Maurizio Auriemma ha implementato il personale e le funzioni dell’URP della Questura: dal prossimo 4 settembre l’Ufficio resterà aperto al pubblico tutti i giorni dal lunedì al venerdì con orario 8/20, il sabato fino alle 14. Pur non sostituendo in alcun modo il numero di emergenza 112 Nue (nonché il conseguente servizio di pronto intervento), chiunque potrà inviare esposti e segnalazioni a [email protected], avendo cura di lasciare un indirizzo email valido e un numero di telefono.

Le comunicazioni non potranno naturalmente sostituire eventuali denunce formali o querele sporte a carico di terze parti: tali atti dovranno sempre essere sottoscritti dalla persona interessata in un ufficio di polizia o secondo le procedure indicate dalla Legge.