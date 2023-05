Questura di Firenze, dal 20 maggio apertura straordinaria dell'ufficio immigrazione

Firenze, 2 maggio 2023 - Apertura straordinaria dell'ufficio immigrazione della questura di Firenze il 20 maggio per il rilascio dei titoli di soggiorno. La data, spiega una nota, è dedicata anche a coloro che non sono calendarizzati in consegna in quella data, il cui titolo, però, risulta comunque in consegna sia dal portale immigrazione che da messaggio di telefonia mobile.

L'accesso per il ritiro del numero di ingresso sarà dalle ore 8 alle 9.30. In caso di eccezionale presenza l'Ufficio si riserva la facoltà di limitare l'accesso ad un numero congruo di utenti in ragione dei tempi per la consegna e della disponibilità di personale, tuttavia in base all'affluenza potrà essere programmata un'altra apertura straordinaria.