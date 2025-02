Quelle domande che vogliono giustificare

orrore ha il suo canovaccio e lo rimette in scena a intervalli costanti. Una donna ammazzata ogni tre giorni per mano di un uomo. Un marito, un fidanzato, spesso un ex. Cambiano gli attori, il proscenio, la platea, ma la trama è la stessa. Storie simili e tutte tragiche. Come lo è un’emergenza che rischia di diventare una banale abitudine alla "più grande violazione dei diritti umani che la storia conosca". Stavolta è accaduto a Rufina, settemila anime, ma poteva accadere ovunque: la violenza sulle donne non risponde a regole geografiche.

