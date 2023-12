Quella giovane vita spezzata . La città piange Erica, morta a 26anni

Si terranno oggi i funerali di Erica Galli, la 26 di Scandicci scomparsa l’altro giorno dopo una settimana di lotta per la vita nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Careggi. La cerimonia si terrà in forma civile presso il chiostro della sede del quartiere 4 di Firenze (via delle torri 23 - Villa Vogel) a partire dalle 15. Una decina di giorni fa la ragazza aveva accusato un malore. Una decina di giorni fa, la ragazza aveva avuto un malore, era stata portata a Torregalli, poi aggravatasi era stata trasferita all’ospedale di Careggi dove i medici hanno fatto di tutto per permetterle di tornare a guardare la luce del sole, a stare accanto ai cari, agli amici. Purtroppo non è stato possibile. Una tragedia per la famiglia Galli, che a ottobre scorso aveva anche subito anche la perdita di Enrico, il papà di Erica, e ora si trova a vivere un doppio lutto così terribile. La 26enne tre anni fa si era laureata in ingegneria gestionale all’Università di Firenze, aveva iniziato a lavorare per Gucci, e faceva volontariato anche all’Humanitas di Scandicci nei servizi sociali. Amava la vita, Erica. I viaggi, il sole, il mare, stare con le amiche e gli amici. Sui social, incredibili le foto dei suoi viaggi: Petra, la Lapponia, le Canarie, l’Islanda. Raccontano la curiosità di una giovane donna per il mondo, un ping pong tra l’azzurro del mare e il rigore del grande Nord, la voglia di fare queste esperienze insieme agli amici. E fa male, male davvero, pensare che questa ragazza così appassionata della vita sia scomparsa così presto.

Fabrizio Morviducci