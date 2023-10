Quando l’arte è un festival

Arte sacra in festival da domani al 20 ottobre in quattro chiese di Campi Bisenzio. L’idea, che ha il suo ispiratore in don Vincenzo Arnone, rettore della chiesa di San Giovanni all’Autostrada, nasce dalla volontà di proporre a un pubblico vasto lo stretto nesso tra arte e fede nelle varie sfaccettature; in tale senso sono coinvolte tre comunità parrocchiali e quattro chiese (San Martino, Santa Maria, santi Quirico e Giulitta e la stessa San Giovanni all’Autostrada) molto belle e interessanti, o per la loro antichità o per la loro unicità nella architettura sacra moderna.

"Oltre a ciò - sostiene don Vincenzo - si vogliono far rivivere visivamente i segni di una religiosità popolare nella mostra di fotografie dei tabernacoli votivi, che ci sono sia all’interno del paese e sia nelle campagne e che rimarrà esposta da domani pomeriggio nei locali del Comune e poi successivamente nella varie parrocchie del Vicariato. Insomma: un Festival che coinvolga emotivamente e come messaggio e proposta cristiana".

L’inaugurazione domani mattina alle 10 in San Giovanni con l’introduzione dello storico Giovanni Cipriani e i monologhi “Eva ed Adamo“, di don Vincenzo Arnone, con Silvia Budri e Bruno Santini. Si prosegue nella programmazione con due testimonianze cristiane-artistiche in cui un poeta Davide Rondoni, lunedì alle 21 in San Martino, con la parte musicale verrà affidata a quattro musicisti del Maggio Musicale Fiorentino, e un fiorentino studioso di arte, Alessandro Bicchi, mercoledì alle 21 a Capalle, che dialogano con il pubblico sul loro itinerario religioso-poetico. Per rimanere sempre, in una proposta “alta e forte”, venerdì sera alle 21 in San Martino verranno proclamati alcuni brani biblici particolarmente caratteristici per la loro bellezza artistica e comunitaria: il celebre brano dell’ottavo capitolo del libro di Neemia; i salmi 94 e 95 e il capitolo 21 dell’Apocalisse. "La Bellezza, in tal modo, si spera, - conclude don Vincenzo - non si contemplerebbe come una cosa esterna e indifferente, bensì come una “cosa” che fa parte integrante della fede.